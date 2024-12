🎥 Na een mislukt voorjaar: Arnaud De Lie grijpt in 2025 terug naar zijn succesrecept

Arnaud De Lie begint in 2025 al aan zijn vierde profjaar bij Lotto Dstny. De Belgische kampioen wil opnieuw zijn niveau opdrijven en traint al stevig in de Spaanse zon.

Voor Arnaud De Lie was 2024 een bewogen. Hij zag zijn voorjaar in het water vallen door een valpartij in Le Samyn en raakte ook besmet met de ziekte van Lyme. Pas eind april kon De Lie zijn eerste zege van het seizoen boeken.

In totaal mocht De Lie zeven keer zegevieren in 2024, zijn minste aantal zeges in zijn drie jaar als prof. Maar De Lie werd wel Belgisch kampioen en debuteerde goed in de Tour met vijf keer een plek in de top vijf in een rit.

De Lie grijpt terug naar succesrecept

"Over het algemeen ben ik zeer tevreden over mijn seizoen. In vergelijking met de voorgaande jaren heb ik een grote stap vooruit gezet. Dat geeft veel vertrouwen voor 2025", zei De Lie daar onlangs over bij Het Nieuwsblad.

Ondertussen is De Lie in Spanje aan het trainen, want hij komt opnieuw vroeg in actie. "Ik zal net als twee jaar geleden vroeger in competitie komen om koershardheid te hebben voor de voorjaarsklassiekers." Daar boekte De Lie ook in 2023 succes mee.

De Lie duikt ook het krachthonk in om in 2025 nog wat beter te worden. "Wat extra stabiliteit voor volgend jaar", schreef De Lie bij een post op Instagram. De Lie heeft duidelijk al veel zin om opnieuw te koersen.