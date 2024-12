Evenepoel out met breuken en extra schade, maar wat zeggen de dokters? "Daar mag Remco 200% van overtuigd zijn"

Na een crash zoals die van Remco Evenepoel rest weinig anders dan bij de dokters te rade gaan over wat dit nu betekent. De geluiden die we horen, zijn dubbel. Evenepoel heeft wel degelijk ernstige blessures opgelopen, maar mag er zeker van zijn dat het goedkomt.

HLN laat stemmen uit de medische wereld horen, zonder dat die in persoonlijke naam 'on the record' willen gaan. Ze verlopen wel de verschillende breuken, met om te beginnen de ribfractuur. "Een blessure met toch wel een serieuze impact. Stabiliseren is een optie, maar doorgaans wordt dat niet gedaan voor één enkele rib. Ook hier zullen dus een aantal weken moeten overgaan."

Daarnaast is er nog de schouderbladbreuk. "Persoonlijk zou ik er in deze prille opbouwfase richting het nieuwe seizoen gewoon afblijven. Niet kiezen voor een operatie, die altijd impliceert dat boutjes, schroeven of plaatjes er vroeg of laat toch weer uit moeten worden gehaald. En die volle vier tot zes weken herstel integraal benutten."

Genezingsproces Evenepoel vier-zes weken

De inschatting is dat het genezingsproces ongeveer zo lang zal duren. Alles bijeen kan dat ook oplopen tot twee maanden. Evenepoel heeft ook een breuk in zijn rechterhand opgelopen. De minst erge breuk. "Vermoedelijk betreft het een breukje dat goed stabiel is en wordt dat gewoon in de gips gelegd. In het andere geval, bij een onstabiele fractuur, wordt er geopereerd en gestabiliseerd met een vijsje of metalen plaatje."

"Alles komt goed, daar mag Remco 200% van overtuigd zijn", klinkt het toch optimistisch. In De Tafel van Gert staat Servaas Bingé, ex-ploegarts van Lotto, persoonlijk wel stil bij het ontwrichte sleutelbeen van Remco, samen met de gekneusde longen de 'extra schade' zeg maar. "Heel vaak strek je volledig uw arm uit als je valt. De impact wordt bovenaan opgevangen en daardoor breekt het sleutelbeen."

Evenepoel mag nog mikken op Waalse klassiekers

In Remco's geval gaat het dus om een ontwrichting. "Een sleutelbeen kan in principe snel genezen." Bingé tilt vooral zwaar aan de breuk van het schouderblad. "De schouderspieren moeten die botfragmentjes zelf stabiliseren. Heel vaak zien we dat renners na zo'n blessure op een betere en rustigere manier kunnen terugkeren. Rond de Waalse klassiekers zien we misschien wel weer een goede Remco."