Sven Nys ligt niet wakker van Van Aert en Van der Poel en doet opvallende uitspraak over hun impact op de sport

De crossers van Sven Nys hebben bij afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog altijd de kans om op het hoogste te mikken. Nys kijkt zonder vrees naar het moment waarop die twee weer het veld induiken.

Het is inmiddels nog altijd onduidelijk wanneer dat precies zal zijn. Door de mysterie blijft er ook wel veel aandacht rond het veldritprogramma van Van Aert en Van der Poel hangen. Aandacht die dan niet gaat naar prestaties van andere crossers. "Dat is niet nieuw", laat Sven Nys zich niet uit zijn lood slaan bij In De Leiderstrui. "Dat was de afgelopen jaren altijd zo en we moeten er nu vanuit gaan dat ze ergens erbij komen."

Heeft Nys zelf enige indicatie wanneer dat kan zijn? "Voor Wout verwacht ik dat het in de kerstperiode zal zijn, en Mathieu dan nog net iets later." Verandert de rol van zijn crossers als die twee opnieuw meedoen? "Helemaal niet. Wij zijn er ook niet mee bezig. Ik ga er ook vanuit dat ze maar heel beperkt zullen rijden, dus dan zullen we wel zien wanneer ze opduiken."

Goed voor promotie veldrijden

Het is voor de buitenwereld een groot thema, maar de veldritteams hebben wel andere zaken te doen dan er constant van wakker te liggen. Nys benadrukt wel dat hij blij is dat die grote namen het veldrijden nog niet helemaal laten vallen. "Het is goed voor de promotie van de sport, maar er wordt nu ook al veel aandacht aan besteed."

In het algemeen werd de laatste jaren verondersteld dat de aanwezigheid van Van Aert en Van der Poel gelijkstond met de hoogdagen van de cross. Sven Nys vindt dat dat niet overdreven moet worden. "Onze sport overleeft ook zonder die mannen", maakt Nys zich sterk. Hij denkt dus niet dat de cross in gevaar komt, moesten ze ooit passen in de winter.

Ook zonder Wout en Mathieu spannende crossen

"Als je kijkt hoeveel spannende wedstrijden we nu al hebben gehad, dan maak ik mij geen zorgen", zegt Nys over het veldrijden.