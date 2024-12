Hoe kan Remco Evenepoel profiteren van zijn blessure? Greg Van Avermaet spreekt uit ervaring

Net als Remco Evenepoel liep Greg Van Avermaet een breuk in de winter na zijn olympische titel. En dat hoeft niet meteen een nadeel te zijn, spreekt Van Avermaet uit ervaring.

In 2016 pakte Greg Van Avermaet het goud op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Maar in november van dat jaar gaat het mis tijdens een tocht met de mountainbike. Van Avermaet valt en breekt zijn kuitbeen.

Hetzelfde overkomt Remco Evenepoel nu. Hij pakte deze zomer goud op de Spelen in Parijs en viel zwaar op training, met meerdere breuken tot gevolg. Evenepoel zal pas vanaf eind januari opnieuw degelijk kunnen trainen.

Supercompensatie voor Evenepoel?

Al hoeft revalideren tijdens de winter niet meteen een nadeel te zijn, ondervond ook Van Avermaet. Hij won in het voorjaar van 2017 de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.

"Misschien was ik door die extra weekjes rust in de winter net iets frisser dat voorjaar. Na mijn revalidatie had ik op korte periode heel hard werk verricht omdat ik anders in tijdnood kwam. Daarna werd ik beloond met een supercompensatie", zegt Van Avermaet bij Sporza.

Kan ook Evenepoel daarvan profiteren? "Laat ons hopen. Als Remco een iets minder zwaar voorjaar gaat rijden, zal hij misschien iets frisser aan de Tour beginnen. Maar vergeet niet dat zo'n zware revalidatie zoals bij Remco heel veel energie zal vragen van zijn lichaam."