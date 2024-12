Michel Wuyts ziet Remco Evenepoel de waarheid verbergen: "Ik verzin het niet"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel moet alweer revalideren. De olympische kampioen relativeert alles, maar Michel Wuyts vreest toch voor enkele moeilijke momenten bij Evenepoel.

Toen Evenepoel woensdagochtend het ziekenhuis in Herentals verliet, stak hij zijn duim al omhoog. Alsof hij alles al een plaats heeft kunnen geven. "Topsporters moeten helden blijven. Ook als ze pas weer aaneengelijmd zijn", zegt Michel Wuyts bij HLN.

"De waarheid is natuurlijk anders. Ik verzin ze niet, de pijn waar Evenepoel door moet." Zowel fysiek als mentaal zal Evenepoel het nog moeilijk krijgen, denkt Wuyts. Want hij moet opnieuw lijdzaam toekijken.

Evenepoel zou vanaf dinsdag opnieuw gestructureerd beginnen trainen, maar ziet zijn winter nu in het water vallen. Een brede basis mag hij vergeten, net als de ploegstages in december en januari. Top zijn in Parijs-Nice (9 tot 16 maart) wordt ook moeilijk.

Wuyts spreekt Evenepoel moed in

Volgens Wuyts is het goed dat Evenepoel kan rekenen op zijn vrouw Oumi, zijn ouders en zijn ploeg. Het zal hem helpen bij zijn nieuwe revalidatie. En Evenepoel moet zich volgens Wuyts optrekken aan zijn vorige revalidatie na zijn val in het Baskenland.

"Het kwam toen goed, tot olympische titels toe. Dus komt het nu ook goed", stelt Wuyts. Ook ervaringen uitwisselen met lotgenoten zoals Van Avermaet, Van Aert of Roglic moeten Evenepoel helpen.