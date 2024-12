Om ongevallen als die van Remco Evenepoel te vermijden: Europees Parlement greep al in

Remco Evenepoel knalde dinsdagochtend tegen een openzwaaiend portier van een auto. Zulke ongevallen gebeuren wel vaker en daarom greep het Europees Parlement ook al in.

Door openzwaaiend portier van een auto van bpost moet Remco Evenepoel alweer revalideren. De olympische kampioen liep breuken op in zijn hand, aan zijn schouderblad en aan een rib. Ook zijn sleutelbeen was ontwricht.

Elk jaar worden in België zo'n driehonderd ongevallen geregistreerd waarbij fietsers botsen tegen een autoportier dat plots wordt opengegooid. Daarom keurde het Europees Parlement in februari van dit jaar al een nieuwe maatregel goed.

Nieuwe methode moet ongevallen vermijden

Die maatregel stelt het in de toekomst wordt om bij rijexamens te controleren of de kandidaat-bestuurder het portier op een correcte manier opent. En die correcte manier is de Dutch reach, die al jaren ingeburgerd is in Nederland.

Daarbij moet de deur van de auto door de chauffeur worden geopend met de rechterhand, waardoor je verplicht bent om in de spiegel en over de schouder te kijken. De maatregel is wel nog niet ingevoerd in België.

Of die nieuwe methode om het portier te openen het ongeval van Evenepoel had kunnen vermijden, is niet duidelijk. Evenepoel zelf verweet de postbode die het ongeval veroorzaakte alleszins niets.