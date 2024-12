Remco Evenepoel zet postbode nog eens uit de wind, bpost komt met nieuwe reactie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel heeft nog eens duidelijk gemaakt dat hij de postbode die bij zijn valpartij op training betrokken was, niets kwalijk neemt. Bpost reageerde ook zelf nog eens op het bericht van Evenepoel.

Voor Remco Evenepoel is er alweer een nieuwe revalidatie begonnen. De olympische kampioen viel dinsdag zwaar op training en liep daarbij breuken op aan zijn hand, schouderblad en rib. Komende maand mag hij zeker niet fietsen.

Op zijn post op Instagram maakte Evenepoel al duidelijk dat hij postbode die het ongeval veroorzaakte, niets kwalijk neemt. Evenepoel knalde met hoge snelheid tegen het openzwaaiende portier, dat hij niet meer kon ontwijken.

Bpost reageerde ook op de Instagram-post van Evenepoel. "We zijn blij om te horen dat de operatie goed is verlopen, Remco! We wensen je een spoedig herstel en al het beste toe voor jou en jouw geliefden. Bedankt voor het medeleven aan onze collega."

Evenepoel neemt postbode niets kwalijk

Bij VTM Nieuws herhaalde Evenepoel nog eens dat hij de postbode niets kwalijk neemt en ze hem meteen wilde helpen en haar jas aan hem gaf. "Ze was er duidelijk van aangedaan, maar ze deed gewoon haar werk."

Evenepoel toonde ook begrip voor de situatie van de postbode. "Bij de post moet het vaak snel gaan. Het was een klein momentje van onoplettendheid - een ongelukkig moment", besloot de olympische kampioen nog.