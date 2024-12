Sven Nys geeft dé reden voor mindere vorm van Thibau Nys de voorbije weken

Thibau Nys had twee uitstekende weken in het veld, maar zakte dan opnieuw weg. Vader Sven Nys heeft daar een verklaring voor.

Het seizoen van Thibau Nys begon nog twijfelachtig met een twaalfde plaats in Beringen en een dertiende plaats in Ruddervoorde. Daarna ging het wel beter met een zege in Overijse en een vierde plaats op de Koppenberg.

Nys trok die vorm daarna door met de Europese titel in Pontevedra en meteen een zege in zijn Europese trui in Lokeren. In Merksplas streed Nys lang mee voor de zegen, maar hij gaf zijn derde plaats nog aan ploegmaat Van der Haar.

Sven Nys over mindere periode van zoon Thibau

Ook in Hamme deed Nys lang meer voor de zege, maar werd hij door een val in slotronde pas 14de. In Antwerpen had Nys moeite met het zand en werd hij twaalfde, in Dublin gaf hij dan weer op na een val op de balken.

Vader Sven Nys heeft een verklaring voor de mindere prestaties de voorbije weken. "Omdat zijn voorbereiding verstoord was, kon Thibau zijn goede periode misschien minder lang volhouden", zegt hij bij Sporza.

Sinds deze week is Nys in Spanje voor een stage om opnieuw aan zijn vorm te werken, hij slaat de Wereldbeker in Sardinië dan ook over. In de Wereldbeker in Namen (15 december) keert Nys terug in het veld.