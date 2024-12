Tim Merlier neemt voorzorgen in het verkeer: "Helpt om de graskant op te zoeken"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met Remco Evenepoel zag Soudal Quick-Step een van zijn kopmannen uitvallen. Tim Merlier neemt dan weer stevige voorzorgen om ongevallen op training te voorkomen.

Ongevallen of aanrijdingen op training, het is voor heel wat renners iets waar ze vaak mee worden geconfronteerd. Remco Evenepoel is zeker niet de laatste die iets zal meemaken en renners nemen dan ook hun voorzorgen.

Zo probeert Tim Merlier vaak drukke plekken te vermijden, bijvoorbeeld grote steden zoals Gent en Kortrijk. Plekken waar veel mensen willen parkeren of in en uit winkels komen. Merlier zoekt dan ook andere wegen op.

"Ik rijd liever langs binnenwegen, of langs een kanaal. Of ik fiets richting Wallonië, waar het toch iets kalmer is. Ik vermijd ook de spitsuren", zegt Merlier bij Het Laatste Nieuws. En hij neemt nog andere maatregelen.

Merlier heeft achterlicht met radar

Zo heeft Merlier een achterlicht waarop een radar is ingebouwd die hem op zijn fietscomputer waarschuwt voor achteropkomend verkeer. Als er een rood bolletje oplicht, dan weet Merlier dat hij moet uitkijken.

"Dat betekent dat er een auto met hoge snelheid aankomt. Dat helpt om soms de graskant op te zoeken", zegt de Europese kampioen. Alles om toch maar voorzichtigheid in te bouwen en veilig thuis te komen.