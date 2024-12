Meteen alles op Van Aert gezet en dat was een klap voor bekende Belg: "Met zijn broer, die overleden is in veldrit, opgegroeid"

Nu Van Aert zijn terugkeer in het veld heeft aangekondigd, is het een mooi moment om eens terug te blikken naar zijn vroegere dagen als crosser. Dat doet Sven Vanthourenhout.

De voormalige bondscoach was te gast in Stamcafé Koers, de podcast van Het Nieuwsblad. Het is ondertussen al enkele jaren geleden, maar Sven Vanthourenhout begon ooit als bondscoach in het veldrijden. Hij liet in het seizoen 2017-2018 meteen van zich spreken. "Wout van Aert was één van de favorieten op het WK in Valkenburg. Ik liet Kevin Pauwels thuis, wat gewaagd was."

Pauwels was op dat moment een bekende Belgische naam in veldritland en was het jaar voordien nog goed voor brons op het WK. De beslissing van Vanthourenhout deed in eigen land wel wat stof opwaaien. "Ik was een week voor het WK uitgenodigd in een tv-studio als analist. Toen stonden mensen achter mij die met spandoeken tot mijn ontslag opriepen. Ik was toen blij dat ik weg kon in Hoogerheide."

Vanthourenhout leerde uit eigen actieve carrière

"Ik had veel geleerd uit mijn eigen carrière", staat Vanthourenhout nog achter die keuze. "Ik heb in mijn eigen carrière periodes gekend dat de strijd binnen de ploeg groter was dan erbuiten, dat waren zaken die ik wou vermijden. Ik wou Wout van Aert zo zorgeloos mogelijk aan de start krijgen in Valkenburg, met duidelijke richtlijnen naar sommige renners toe. Dat had ik met Kevin niet kunnen doen."

"Pas op, ik heb veel sympathie voor hem", benadrukt Vanthourenhout. "Ik ben samen met zijn broer Tim Pauwels opgegroeid, die jammer genoeg overleden is in een veldrit in Erpe-Mere. Ik had sowieso veel respect naar de familie Pauwels toe. Op dat WK moest ik wel even rationeel knopen doorhakken." Het heeft toen ook gerendeerd.

Van Aert klopt Van der Poel in Valkenburg

"We hebben een zeer succesvol WK afgewerkt. Sanne Cant werd wereldkampioene. Eli Iserbyt pakte de wereldtitel in een duel met Tom Pidcock. Wout van Aert beleefde één van zijn hoogdagen in het veldrijden en klopte Mathieu van der Poel in zijn eigen land. Dat was een fantastisch moment."