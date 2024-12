Blijft Van Gils zonder contract achter? 'Eisen van zaakwaarnemer zijn gigantisch'

Maxim Van Gils zegde zijn contract bij Lotto Dstny op. Dat dossier is rond, maar voorlopig heeft onze landgenoot nog altijd geen nieuwe ploeg.

Maxim Van Gils vond dat zijn groei als renner bij Lotto Dstny geen progressie meer zou kennen. Nadat er enkele lucratieve contracten van andere ploegen op tafel lagen zegde hij zijn contract bij Lotto Dstny op.

Astana Qazaqstan Team, INEOS Grenadiers, Movistar en Red Bull-BORA-hansgrohe leken de grote kanshebbers om onze landgenoot binnen te halen. Volgens Daniel Benson zal hij normaal bij die laatste tekenen, voor drie jaar.

Volgens Benson is het wachten op de officiële bevestiging, maar toch zijn er mensen die twijfelen dat alles rond is, want met een dergelijke transfer wacht je toch niet.

Zaakwaarnemer Alex Carera stelt hoge eisen en dat zou wel eens een probleem kunnen zijn. “Sowieso een driejarig contract. Geen jaar meer, geen jaar minder. Ik garandeer je dat hij voor drie jaar tekent bij zijn nieuwe ploeg”, liet hij nog vallen.

Maar Carera wil nog meer. In zijn nieuwe ploeg moet Van Gils ook kopman zijn in de klassiekers. “Het is voor ons heel belangrijk dat zijn toekomstige team garandeert dat hij de kopman is in de klassiekers. Anders gaan wij niet akkoord.”

“Het gaat niet alleen om het bedrag en de duur, maar om het team dat hem vele kleine details kan garanderen. Uiteindelijk maken die kleine details het grote verschil”, voegde hij er nog aan toe.

Of dat bij Red Bull-BORA-hansgrohe het geval is, is maar zeer de vraag. De Duitse ploeg heeft al enkele kopmannen in de rangen, die dan het kopmanschap zouden moeten delen. Afwachten dus...