Paul Herygers toont begrip voor Wout van Aert: "Staan we te weinig bij stil"

Wout van Aert gaat deze winter dan toch crossen, zij het wel met bescheiden ambities. Paul Herygers is blij dat Van Aert zelfs zal crossen en wil iets zeker niet vergeten.

Zes crossen staan er op het programma van Wout van Aert, op maandag 23 december staat hij in Mol voor het eerst aan de start. Ook Loenhout staat op 27 december dit jaar nog op de kalender van Van Aert.

In 2025 rijdt Van Aert nog vier crossen met Gullegem (4 januari), Dendermonde (5 januari), Benidorm (19 januari) en Maasmechelen (25 januari). Van het BK in Heusden-Zolder (12 januari) of het WK in het Franse Liévin (2 februari) is er geen sprake.

Visma-Lease a Bike en Van Aert benadrukten wel dat er bescheiden ambities zijn en dat Van Aert puur uit liefde voor de sport enkele crossen meepikt. Paul Herygers denkt dat Van Aert echter toch hier en daar zal willen uitblinken.

Herygers wil blessures Van Aert niet vergeten

"Op een bepaald moment gaat hij sowieso eens voluit gaan - ik kijk dan bijvoorbeeld naar Dendermonde, over een maandje", stelt Herygers bij Sporza. "Maar laat Wout zich in de eerste plaats vooral amuseren."

Herygers wil één iets dan ook niet uit het oog verliezen. "We staan er soms te weinig bij stil van waar hij komt na die blessures. Chapeau dat Wout dit na al die ellende nog wil doen voor het veldrijden", stelt Herygers nog.