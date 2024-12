🎥 Kopvrouw uit team Sven Nys zorgt nog voor amusement in midden van ellende met hilarische video: "Breaking news!"

Sven Nys heeft een team gesmeed met sterke renners en rensters waar ook humor wel een plek heeft om met de dingen om te gaan. Lucinda Brand speelt in een hilarische video voor weervrouw.

Op haar Instagram Stories kun je goed volgen hoe Brand de weersaga in Italië ervaren heeft. Toen het nieuws van de afgelasting nog niet bekend was, liet ze een grappige video op de wereld los met zichzelf in de rol van weervrouw. "Breaking news! We onderbreken ons programma voor een live weerupdate uit Sardinië", stond erbij. "Blijf de laatste details op de voet volgen!"

Als ze ooit het wielrennen beu is, kan ze het nog altijd proberen als reporter bij natuurrampen en dergelijke. "Het is Lucinda Brand hier, live uit Sardinië, met een weerupdate", zegt ze, met een haarborstel die dienst doet als microfoon. Je hoort en ziet dat er ook sprake is van stevige wind, met achter haar onder andere een omver gevallen stoel.

Lucinda Brand amper te verstaan

"Zoals je ziet is het hier stevig aan het waaien. Alles is al tegen de grond gegaan. Het is onzeker of de renners weggeblazen zullen worden." In een volgend filmpje komt Brand opnieuw met een boodschap, maar door de wind is ze amper te verstaan. De meest recente video is van na het nieuws van de afgelasting. Brand rijdt in de auto weg van het parcours.

"Hallo iedereen. We gaan terug naar het hotel. De cross is afgelast. Het is heel jammer. Iedereen heeft zo'n inspanning geleverd om naar hier te komen. Ik keek echt uit naar deze cross, want de omloop beviel mij tijdens de verkenning. Er zaten zware secties in." Het had boeiend kunnen worden, als de annulatie van alle veldritplannen niet nodig was. "Het is gewoon te gevaarlijk."

Sportief een bittere pil voor Brand

Op sportief vlak is het een bittere pil voor Brand. "Ik had hier goede UCI-punten kunnen nemen voor de Wereldbeker. Dat gaat niet gebeuren. Ik vind het ook triest voor de organisatie. We zijn allemaal verliezer."