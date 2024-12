Bruyneel zegt waar hij straffe voorspelling over Remco Evenepoel op baseert: "Binnen twee-drie weken op de rollen"

Iedereen leeft erg mee met Remco Evenepoel. Johan Bruyneel behoort tot het kamp van de positivo's wat het herstel van Remco betreft. Bruyneel ziet hem binnen twee à drie weken al opnieuw op de rollen fietsen.

Bruyneel maakt in de podcast The Move duidelijk dat hij niet vreest voor een impact van de val van Evenepoel op diens volgende seizoen. "Het eerste nieuws is altijd schokkend. Je ziet de beelden, zijn fiets was in tweeën gebroken en er ontbrak een stuk carbon uit de bovenbuis, dat ziet er allemaal spectaculair uit. Gezien de omstandigheden mag hij zich gelukkig prijzen dat er geen ernstigere verwondingen zijn."

Nochtans was het verdict al zwaar genoeg. "Van wat ik begreep, is er voor het schouderblad, de rib en de hand geen operatie nodig is, wat betekent dat het waarschijnlijk om een zuivere breuk gaat. Het sleutelbeen heeft wel enige medische zorg nodig om het weer op zijn plaats te krijgen, maar ik verwacht niet dat dit op lange termijn een grote negatieve impact zal hebben."

Seizoensstart Evenepoel wat opschuiven

Volgens Bruyneel is het dus gewoon kwestie van een aantal zaken wat op te schuiven. "Ik maak me geen zorgen. Hij zal waarschijnlijk een paar weken later aan zijn seizoen beginnen, maar dit zal geen invloed hebben op de klassiekers en zeker niet op de Tour. Ik verwacht dat hij binnen de komende twee of drie weken op zijn minst weer op de rollen fietst."

Dat is wel een hele straffe voorspelling, aangezien er over een totale inactiviteit van acht weken wordt gesproken. "Dat is mijn inschatting. Hij zal het waarschijnlijk niet openbaar maken, maar deze jongens herstellen geweldig snel. Het zijn speciale mensen met een sterke wil. Al bij al denk ik dat het beter is dat dit nu gebeurt in plaats van later."

Veel vertrouwen van Bruyneel in Evenepoel

Bruyneel denkt dat Evenepoel zelfs in het voorjaar reeds opnieuw top kan zijn. "Ik heb er alle vertrouwen in dat hij in topvorm zal zijn als de klassiekers beginnen."