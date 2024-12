"Ik ben heel erg jaloers": Wielerlegende zet Thibau Nys in heel opvallend rijtje met Van Aert en Van der Poel

Thibau Nys behoort tot de wereldtop van het veldrijden. Het raakt ook wielerlegende Zdenek Stybar.

Het heeft al ongelofelijk veel mooie beelden opgeleverd. Thibau Nys stapt helemaal in de voetsporen van vader Sven. En dat raakt zelfs Zdenek Stybar.

“Ik ben vooral heel jaloers op Sven dat hij zijn passie met zijn zoon kan delen. Zoiets lukt niet voor iedereen. Ik heb zelf ook een zoon, Lewis, maar hij zal geen coureur worden”, vertelt de wielerlegende aan De Zondag.

Dat Sven Nys zijn ervaring kan doorgeven en dat hij de overwinningen van zijn zoon Thibau van dichtbij kan meemaken doet wel iets bij Stybar.

“Dit is echt iets van hem en zijn zoon. Voor Sven moet dat zalig zijn. Ik ken Thibau al van toen hij heel klein was: springen met zijn fiets, rondrijden op de crossparcours, alle afdalingen herhaaldelijk uittesten … Het is heel speciaal om vast te stellen dat die kleine jongen van toen nu één van de beste wielrenners ter wereld is, ook op de weg.”

Nys legde een ongelofelijk parcours af. Dit jaar liet hij zien wat hij allemaal in zijn mars heeft op de weg. “Hij wordt een van de beste coureurs ter wereld. Schrijf dit maar op: voor mij is hij de opvolger van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Thibau zal nog stappen zetten.”