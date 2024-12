Pauwels Sauzen-Bingoal deelt in de klappen, maar Mettepenningen leeft met iemand anders mee: "Echt een drama, een ramp"

Jurgen Mettepenningen kan ook alleen maar aanvaarden dat de cross in Sardinië niet doorgaat. Hij leeft vooral mee met de organisator. Als je zoiets meemaakt als organisatie, wachten er zware tijden.

"Het is onmogelijk om in dit weer te fietsen", stelt Mettepenningen vast bij VTM Nieuws. Zijn gedachten gaan meteen uit naar de organisatie in Sardinië. "Ik ben zelf ook organisator van de Wereldbeker in Dendermonde. Als organisator is dit echt een drama, een ramp. Ik hoop dat ze gesteund zullen worden door de toeristische dienst hier."

Meer dan waarschijnlijk is dat een noodzaak. "Dat zal wel nodig zijn, want zoiets kun je als organisatie zelf moeilijk overleven. Ik hoop dat ze geruggesteund worden. Als ploegmanager begrijp ik de afgelasting honderd procent. De veiligheid kan niet gegarandeerd worden. Dit heeft voor iedereen financiële gevolgen, maar het is de enige juiste beslissing."

Pauwels Sauzen-Bingoal met voltallig personeel in Sardinië

Ook Pauwels Sauzen-Bingoal zal de financiële gevolgen voelen. "We zijn hier met al ons personeel. Het is een hele dure kost, maar het is pure overmacht. Daar kan niemand iets aan doen. Iedereen deelt mee in de schade." Daar ontsnapt geen enkele veldritploeg aan. Zoals eerder aangegeven zal de schade het grootst zijn bij de organisatie.

Mettepenningen probeert het concreet te maken. "Ik schat dat de organisatie van een Wereldbeker in België rond de 300 000 euro kost. Ik schat dat het hier wat minder zal zijn, want in België komt er nog meer bij kijken, met vip-tenten en noem maar op. Ze zullen toch wel een heel stuk geld verliezen. Je hebt ook de logistieke handelingen die gebeurd zijn: de opbouw van het parcours, de catering, noem maar op. Alles was geregeld."

Mettepenningen hoopt op tweede kans voor Sardinië

De vraag zal dus zijn of er in 2025 dan wel een cross in Sardinië komt. "Ik hoop dat ze volgend jaar een tweede kans krijgen. Dat verdienen ze."