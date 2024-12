Bondscoach De Clercq bevestigt enorme teleurstelling omtrent Wout van Aert

Wout van Aert heeft maar zes crossen op zijn veldritprogramma staan. En daar staan dus geen kampioenschappen bij.

Met Mol (23 december), Loenhout (27 december), Gullegem (4 januari), Dendermonde (5 januari), Benidorm (19 januari) en Maasmechelen (25 januari) is het programma van Wout van Aert in de cross beperkt.

Opvallend is dat daar dus geen kampioenschappen tussen zitten. Het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder (12 januari) en het WK in Liévin (2 februari) laat Van Aert dus schieten. En daar komt geen verandering in.

Geen kampioenschappen voor Van Aert

Dat bevestigt ook bondscoach Angelo De Clercq. "Wout heeft inderdaad aangegeven dat hij dit seizoen niet naar de kampioenschappen trekt", zegt De Clercq bij Het Nieuwsblad. "De crossen die hij rijdt zullen puur in functie van het wegseizoen zijn."

De Clercq begrijpt die keuze van Van Aert zeker. Maar dat betekent ook dat er zeker geen nieuw duel komt met Mathieu van der Poel op het WK veldrijden, als de Nederlander daar al aan de start zal staan.

Het laatste duel op een WK tussen Van der Poel en Van Aert dateert van het WK in 2023 in Hoogerheide. Van der Poel klopte toen Van Aert in een sprint, dit jaar nam Van Aert ook al niet deel aan het WK veldrijden.