Roger De Vlaeminck (77) heeft het moeilijk met ouder worden: "Ben daar beschaamd over"

Roger De Vlaeminck is 77 jaar en dat begint hij te voelen. Toch probeert hij nog wekelijks op de fiets te zitten.

Op zijn 77ste wil Roger De Vlaeminck actief blijven. Als het weer het toelaat probeert hij nog drie keer per week te fietsen. Niet meer op de koersfiets, dat lukt niet meer met zijn nek. Maar wel met de mountainbike.

Met zijn mountainbike rijdt De Vlaeminck tussen de twintig en maximaal 40 kilometer. Als fietsen niet lukt door het weer, dan gaat hij wandelen in het bos. Daar heeft De Vlaeminck een vast toertje van vijf kilometer.

De Vlaeminck over ouder worden

Ook zijn hersenen probeert De Vlaeminck op zijn 77ste actief te houden, door bijvoorbeeld opnieuw rekensommen te maken. "We doen zoveel op onze telefoon dat we onze hersenen niet meer trainen", zegt De Vlaeminck bij Het Nieuwsblad.

De Vlaeminck merkt ook zelf dat hij vergeetachtig wordt. Zaken van vroeger, zoals zijn eerste koersen, daar weer De Vlaeminck nog alles over. Maar recentere dingen moet hij opschrijven in een boekje of hij vergeet ze gewoon.

Toch heeft De Vlaeminck het ook moeilijk met ouder worden. Zo heeft hij enkele ouderdomsvlekjes op zijn armen. "Ik ben daar beschaamd over. Dju vent, ik ben er slecht van dat ik nu in één keer zo oud ben geworden."