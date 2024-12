Talentvolle renner moet verplicht vertrekken bij Visma-Lease a Bike

Morten Aalling Nørtoft (22) trekt de deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike. De Deen reed twee jaar voor de ploeg, maar de grote doorbraak bleef uit.

Het avontuur van Morten Aalling Nørtoft (22) bij Visma-Lease a Bike zit erop. "Het was een geweldige ervaring om deel uit te maken van de opzet van een van de grootste wielerploegen ter wereld", zegt hij bij het Deense Feltet.

"Ook al had ik een contract bij de opleidingsploeg, ik kreeg alles wat de profs kregen. Behalve de coole cheque Ik ben heel blij dat ik bij het team hoorde, en ik ben ook op veel manieren volwassen geworden."

Nørtoft moet vertrekken bij Visma-Lease a Bike

"Ik heb veel geleerd over voeding, training en wat over het algemeen goed voor me is. Ik dacht dat ik het al wist, maar kwam er snel achter dat het niet het geval was." Nu moet Nørtoft dus vertrekken en daar is een logische reden voor.

"Volgend seizoen ben ik geen U23-renner meer en dat betekent dat ik geen deel uit mag maken van de opleidingsploeg bij Visma-Lease a Bike. Dan moet ik toegeven dat ik niet goed genoeg was om een ​​plek aangeboden te krijgen in het World Tour-team van Visma."

"Ik had het natuurlijk wel gehoopt, maar ik moet ook eerlijk zijn en toegeven dat mijn resultaten niet goed genoeg zijn geweest." In 2025 gaat Nørtoft aan de slag bij de Deense continentale ploeg Team ColoQuick.