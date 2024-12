Niels Albert stelt iets vast bij Wout van Aert: "Daar heeft hij geen goesting in"

Het programma van Wout van Aert in het veldrijden is met zes crossen beperkt. Niels Albert ziet echter een duidelijke logica in de keuzes van Van Aert.

Mol (23 december), Loenhout (27 december), Gullegem (4 januari), Dendermonde (5 januari), Benidorm (19 januari) en Maasmechelen (25 januari). Dat is het programma van Wout van Aert in het veld.

Slechts zes crossen dus, over het BK of het WK wordt er niet gesproken. Het is zal genieten zijn van de momenten dat Van Aert aanwezig is in het veld. Al stelt Niels Albert wel duidelijk iets vast in het programma van Van Aert.

Het zijn drie blokken van telkens twee wedstrijden. Eerst is er Mol en Loenhout na de eerste ploegstage, daarna neemt Van Aert een week pauze. Dan volgen weer twee crossen en een nieuwe ploegstage. Om af te sluiten met nog twee crossen.

Van Aert kiest familie boven de cross

Ook de datums van de crossen vallen op. Vorig seizoen dook Van Aert op tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag het veld in, dit jaar doet hij dat niet. "Dat zou kunnen te maken hebben met het feit dat hij die schaarse familiemomenten ten volle wil beleven", zegt Niels Albert bij HLN.

"Die mannen zijn namelijk al zo vaak van huis, dan is de goesting wat kleiner om op 1 januari nieuwsjaarsbrieven te laten lezen in de ploegbus op een parking in Baal." En dus crosst Van Aert gewoon niet op nieuwjaardag.