Wat staat Eddy Merckx te wachten na heupbreuk? Chirurg heeft opvallend nieuws

Na zijn valpartij met de fiets staat Eddy Merckx opnieuw voor een revalidatie. En die kan wel een tijdje duren.

In april moest Eddy Merckx nog revalideren van een spoedoperatie aan zijn darmen, nu brak hij zijn heup bij een val met de fiets. Merckx zal een kunstheup krijgen en daar nog een tijdje van moeten revalideren.

Al zal dat wel veel minder lang zijn dan vroeger. Volgens orthopedisch chirurg Kristoff Corten staan de chirurgische technieken vandaag zo ver dat er quasi geen spierverlies of bloedverlies bij zo'n operatie aan te pas komt.

Revalidatie van Eddy Merckx

"Dat zorgt er - zeker bij patiënten van iets oudere leeftijd - voor dat het herstel bespoedigd wordt", zegt Corten bij Sporza. De 79-jarige Merckx zou wel weer snel kunnen stappen en het ziekenhuis verlaten, meestal na 1 of 2 dagen zelfs.

Na een zestal weken zou Merckx dan zonder krukken kunnen wandelen. "Dan gaan we aan de slag met kinesitherapie en het revalidatieproces, zodat de meeste mensen na een goeie twee tot drie maanden weer sportactiviteiten kunnen en mogen hervatten."

Toch moet er volgens Corten voorzichtigheid zijn, want een val is nog iets anders dan een heup die echt versleten is. Maar binnen 2 à 3 maanden zou Merckx dus wellicht al opnieuw op de fiets kunnen zitten. Dat is dus relatief snel.