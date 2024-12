Museeuw weet wat wielervader Lefevere typeert en heeft hem glashelder advies gegeven: "Hij is moeilijk te vervangen"

Patrick Lefevere stopt als CEO van Soudal Quick-Step. Johan Museeuw, die Lefevere zijn wielervader noemt, staat er bij stil.

Johan Museeuw werkte tijdens zijn actieve rennersloopbaan maar liefst veertien jaar samen met Lefevere. In die periode boekte De Leeuw van Vlaanderen grote successen in het klassieke werk. Museeuw herinnert zich bij Belga ook hoe Lefevere hem ook bijstond als ploegleider. "Later werd zijn functie die van manager en nam hij ietwat meer afstand van zijn renners. In mijn periode was dat niet het geval."

Museeuw komt tot een conclusie als hij terugblikt op hun samenwerking. "Wij hebben veel tijd samen doorgebracht en laat ons eerlijk zijn, wij hebben elkaar groot gemaakt." Al die jaren later zwaait Lefevere af. "Het afscheid van Patrick is een beetje een einde van een tijdperk. Ik had het er de laatste jaren met hem vaak over wanneer hij het nu eens ging loslaten."

Lefevere deed zelfs verder na ziekte

Blijven je energie steken in het bouwen van een topploeg: dat moet erin hakken. Lefevere is ondertussen ook al 69 en wordt in januari 70. "Hij heeft zoveel gedaan,en dat allemaal met die druk. Na zijn ziekte bleef hij keihard verder werken. Ik gaf hem de raad te anticiperen, maar ik weet ook wel dat hij moeilijk te vervangen is of zal zijn."

Zelf heeft Museeuw nooit een probleem met hem gehad. "Ik heb jaren perfect met Patrick samen gewerkt. Hij was een wielervader. Ik wou stoppen na Parijs-Tours in 1996. Hij overhaalde me en ik werd enkele dagen later wereldkampioen. Hij kon renners motiveren en creëerde een perfecte groepssfeer. Dat typeerde Patrick Lefevere als mens."

Lefevere haalde beste uit iemand naar boven

Dat Lefevere een bijzondere persoonlijkheid heeft, ontkent Museeuw ook niet. "Hij was niet altijd gemakkelijk, hij haalde wel het beste uit iemand naar boven."