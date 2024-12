Tadej Pogacar lacht opmerkelijk voorstel weg: "Gaat niets veranderen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar was bijzonder dominant dit jaar, maar 2024 werd ook gekenmerkt door bijzonder veel valpartijen. Bij een voorstel om de snelheid te limiteren, fronst Tadej Pogacar de wenkbrauwen.

De zware valpartijen in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland zorgden dit jaar voor veel discussie over veiligheid in het wielrennen. Er werd onder meer gewezen naar de oortjes, ploegleiders zouden renners aanzetten om risico's te nemen.

De UCI deed dit jaar al testen door het beperken van de oortjes. Maar ook Tourbaas Christian Prudhomme kwam met een opvallend voorstel. Hij stelde voor om de snelheid van de renners te limiteren.

"De renners rijden te snel. Hoe sneller ze gaan, hoe groter het risico en hoe meer ze zichzelf en anderen in gevaar brengen", zei Prudhomme toen. Dat leverde meteen kritiek op van Jonathan Vaughters.

Pogacar over voorstel van Prudhomme

Ook Tadej Pogacar ziet het limiteren van snelheid niet als oplossing. "Iedereen wil altijd sneller, de hele wielerwereld ontwikkelt zich net als alle sporten", citeert In de Leiderstrui Pogacar op een persconferentie.

"Er worden records verbroken met de ontwikkeling van de technologie. Daar gaat een fiets die tien kilometer per uur trager gaat niet veel aan veranderen. Alles moet beter, dat wil de sponsor ook. Vroeger was het net zo gevaarlijk. Ik denk niet dat er toen minder risico's werden genomen, ook al reden ze trager."