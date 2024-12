Thibau Nys is doodeerlijk over huidig niveau en de moeilijkheden van de Nys-stempel door de carrière van vader Sven

Thibau Nys geeft heel eerlijk toe dat hij wel met wat moeilijkheden geconfronteerd wordt. Of noem het uitdagingen. Tegelijkertijd mag hij al heel blij zijn met waar hij staat op zijn 22ste.

Thibau Nys heeft bij VELO het huidige punt in zijn carrière besproken, op zowel de weg als in het veld. Zijn doorbraak in het wegwielrennen valt alvast niet te ontkennen. "Ik zet momenteel grote stappen. Ik heb het gevoel dat ik ook in het veldrijden nog stappen moet zetten. Ik ben honderd procent zeker dat dat ook zal gebeuren in de toekomst."

Zolang hij niet constant presteert in elke cross en niet weg te slaan is uit de top van het veldrijden, zal die drang naar verbetering er zijn. Voor zijn ontwikkeling als wielrenner wordt momenteel wel iets meer naar de weg gekeken. "Nu draait het om het proberen winnen van nog grotere koersen in het volgende wegseizoen", beseft Thibau.

Altijd verwachtingen voor Thibau Nys

Het moet voor hem niet simpel zijn om zijn plek te vinden in het wielerwereldje. Hij is tenslotte nog altijd 'de zoon van'. Die stempel draagt hij met zich mee door de glansrijke veldritcarrière van papa Sven. "Het heeft positieve en negatieve kanten. Alles wat ik doe is koersgerelateerd. Als ik ergens ga koersen, kan ik dat niet doen zonder verwachtingen. Ik heb geleerd om hiermee om te gaan."

Thibau kan het dus zeker wel een plaats geven. "Ik probeer het positieve te onthouden van de dingen die mijn vader me kan leren. Ik zie het dus niet als een gevecht of als een probleem." Thibau focust er zich gewoon op om zelf een zo goed mogelijk renner te worden. In die optiek was zijn wegseizoen van 2024 een opsteker van formaat.

Thibau Nys koestert ritzege in Zwitserland

"Ik had er niet van kunnen dromen dat het zo goed zou zijn", blikt Thibau Nys terug. "Er waren veel hoogtepunten, maar mijn ritzege in de Ronde van Zwitserland was heel belangrijk voor mij."