Tim Wellens moest keuze maken bij UAE Team Emirates: "Het wielrennen is veranderd"

Tim Wellens is een andere renner geworden bij UAE Team Emirates. Hij laat enkele koersen dan ook bewust schieten, terwijl hij er vroeger altijd een doel van maakte.

In 2025 begint Tim Wellens aan zijn derde seizoen bij UAE Team Emirates. De voorbije twee seizoenen stond Wellens aan de start in de Vlaamse klassiekers en daarin deed hij het goed. Zo werd Wellens tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne dit jaar.

De Waalse klassiekers liet Wellens dan weer schieten, dat zal ook in 2025 het geval zijn. Nochtans stond Wellens in zijn periode bij Lotto altijd aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. En daar is een reden voor.

Wellens kiest Vlaamse boven Waalse klassiekers

"Het wielrennen is veranderd: ik duw niet de watts per kilogram die nu nodig zijn om in de finales van de Waalse klassiekers te geraken", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. "In deze fase van mijn carrière liggen de Vlaamse koersen me veel beter dan de Waalse."

Bij Wellens is zijn liefde voor de Vlaamse klassiekers wel moeten groeien. Vroeger interesseerden ze hem totaal niet en kende hij de wegen in Vlaanderen niet goed. Maar dat is de voorbije jaren veranderd.

Nu kijkt Wellens uit naar de Vlaamse klassiekers. "Vooral omdat het niet lukte in de Waalse klassiekers." Dit jaar werd Wellens twaalfde in de Ronde van Vlaanderen en vijftiende in Parijs-Roubaix.