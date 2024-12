Zijn opvolger laat van zich horen over bewondering voor Patrick Lefevere en enorme verantwoordelijkheid bij Soudal Quick-Step

Ongelooflijk maar waar: het tijdperk Patrick Lefevere bij Soudal Quick-Step nadert zijn einde. Vanaf 1 januari 2025 heeft Jurgen Foré de touwtjes in handen.

Jurgen Foré was reeds actief als COO bij Soudal Quick-Step en heeft een jaar mee kunnen draaien in het zog van Lefevere. Foré zal nu de fakkel overnemen. "Ik ben ontzettend trots om het stokje over te nemen als CEO van deze historische ploeg. Patrick Lefevere is een boegbeeld geweest in het professionele wielrennen, waar iedereen veel respect en bewondering voor heeft."

Foré gaat in detail over wat Lefevere al die jaren voor Soudal Quick-Step betekend heeft. "Hij is in staat geweest om een stevige basis en stabiliteit op te bouwen waardoor deze ploeg al meer dan twee decennia groeit. Ik wil hem persoonlijk bedanken voor de steun die hij me de afgelopen 12 maanden heeft gegeven sinds ik bij de ploeg ben gekomen."

Soudal Quick-Step speciale organisatie

Geen enkel liedje duwt eeuwig en dus zwaait Lefevere af aan het einde van 2024. Het spreekt voor zich dat hem opvolgen geen evidentie is. Er komt nu een immense verantwoordelijkheid op de schouders van Foré terecht. "Ik begrijp en voel hoe speciaal deze organisatie is en ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen. Ik ga nu leiding geven aan deze ploeg en werken aan het veiligstellen van de toekomst op lange termijn."

Foré maakt zich sterk dat hij Soudal Quick-Step aan de top van het profwielrennen kan houden. "Ik ben in verschillende functies betrokken geweest bij het wielrennen en als onderdeel van het management van de ploeg en ik heb er alle vertrouwen in dat door dit te combineren met mijn ervaring in het bedrijfsleven, ik een structuur kan bouwen die Soudal Quick-Step van kracht naar kracht kan brengen."

Foré eindverantwoordelijke als opvolger Lefevere

Foré wordt naast Zdenek Bakala en Auret Van Zyl onderdeel van de 'executive board'. Samen zullen ze de strategie van de ploeg verder uitbouwen, met Foré als de persoon met de eindverantwoordelijkheid.