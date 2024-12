BREAKING Patrick Lefevere stopt bij Soudal-QuickStep

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op 31 december 2024 stopt Patrick Lefevere als CEO van Soudal-QuickStep. Dat laat de ploeg weten in een statement.

Patrick Lefevere zal in 2025 geen CEO meer zijn van Soudal-QuickStep. Zijn functie wordt vanaf dan ingevuld door COO Jurgen Foré.

“Het is een levensveranderend moment om een rol te verlaten waar ik zoveel van mijn leven aan heb gewijd”, zegt Patrick Lefevere. “Wielrennen is een sport waar ik nog steeds een diepe passie voor heb en het is een grote eer geweest om deze prachtige ploeg te leiden en zoveel bijzondere herinneringen mee te maken.”

Voor Lefevere voelt het aan als het juiste moment om te stoppen. “Toen ik een jaar geleden begon samen te werken met Jurgen, was dat om de overgang soepel te laten verlopen voor als ik uiteindelijk zou vertrekken.”

“Ik heb gezien hoe zijn relaties met onze sponsors en partners, maar ook met de interne stakeholders van het team de afgelopen 12 maanden zijn gegroeid en ik weet dat met Jurgen als CEO en met de steun van het bestuur, dit team een mooie toekomst tegemoet gaat.”