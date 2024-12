📷 Remco Evenepoel pakt uit met actie voor het goede doel: "Krijg ik veel mee te maken"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel heeft zijn eigen actie gelanceerd voor de Warmste Week. Daarbij vallen vijf truitjes te winnen van de olympische kampioen en wereldkampioen tijdrijden.

Nu Remco Evenepoel niet kan trainen door zijn blessures, probeert hij zich nuttig bezig te houden. Zo lanceert Evenepoel een eigen actie voor de Warmste Week. Daarbij vallen vijf truitjes van Evenepoel te winnen.

Het gaat om een shirt van Soudal-Quick Step met regenboogbandjes én gouden bandjes. Er zit ook een regenboogtrui, een Belgische tricolore, een Belgisch shirt van de Spelen en een witte trui van de Tour.

"Het thema van dit jaar (eenzaamheid, nvdr.) spreekt me enorm aan", zei Evenepoel bij Studio Brussel. "Dat is iets waar wij als wielrenners toch ook vaak mee te maken krijgen. Ik persoonlijk ook. We zitten en trainen toch vaak alleen als renner."

Evenepoel over eenzaamheid

"Wanneer je een slechte dag hebt op de fiets, is het vaak moeilijk om daar open over te communiceren, omdat je anderen niet wil belasten met je problemen of zorgen." Maar ook nu voelt Evenepoel zich soms eenzaam

"Op dit moment is het ook nog meer dan anders bij mij. Al mijn ploeggenoten zijn nu op stage. Maar ik heb mensen waar ik op kan terugvallen zoals Oumi of mijn ouders. Ik zal er sterker proberen uit te komen."

Wie een shirt van Evenepoel wil winnen kan tot en met 23 december (18u) "REMCO" sms'en naar 4342. Per sms betaal je 1 euro, maar die gaat integraal naar de Warmste Week. Meerdere sms'en zijn toegelaten, want dan maak je meer kans om te winnen.