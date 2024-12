'Meteen een duel met Wout van Aert: eerste cross van Mathieu van der Poel uitgelekt'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wanneer komt wereldkampioen Mathieu van der Poel terug naar het veld? Het is wachten op zijn programma, maar mogelijk is er nu toch al iets uitgelekt.

Terwijl Wout van Aert vorige week zijn korte programma van zes crossen heeft bekendgemaakt, blijft het wachten op dat van Mathieu van der Poel. Het is zelfs de vraag of we de wereldkampioen dit seizoen veel gaan zien.

Niels Albert hoorde geruchten dat Van der Poel dit seizoen slechts drie crossen zou rijden. Het zou gaan om de Wereldbekers in Benidorm (19/01) en Hoogerheide (26/01) en het WK veldrijden in Liévin (02/02).

Van der Poel aan de start in Loenhout?

Dat zou een bijzonder kort programma zijn, maar mogelijk wordt het toch wat uitgebreider. Café Cross, een podcast van Het Nieuwsblad, kreeg deze week informatie van iemand die gestopt was in Loenhout. Daar wordt op 27 december een cross gereden.

"De parcoursbouwers zeiden: 'Ja, Wout komt, maar Mathieu zal ook komen. Hij komt ook rijden.' In Koksijde (3 januari en zonder Van Aert, nvdr.), denken ze hetzelfde", klinkt het toch verrassend. Het blijft echter wachten op bevestiging van Van der Poel.

Maar mogelijk staat er in Loenhout dus een eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert op het programma. Dat zou ook in Benidorm het geval zijn, maar op het WK zou Van der Poel geen rekening moeten houden met Van Aert.