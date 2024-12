Wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck begint dit weekend aan zijn veldritseizoen

Alpecin-Deceuninck ziet dit weekend twee crossers aan hun seizoen beginnen. Daar zit een wereldkampioen bij, maar het is niet Mathieu van der Poel.

Op het programma van wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel is het nog altijd wachten. Van der Poel verblijft op dit moment in Spanje, maar het is onduidelijk wanneer hij terugkeert naar België om te crossen.

Twee ploegmaats van Van der Poel doen dat dit weekend al. Tibor Del Grosso (21), de wereldkampioen veldrijden bij de beloften, staat zaterdag in de X2O Trofee in Herentals en zondag in de Wereldbeker in Namen aan de start.

In Herentals zal Del Grosso voor het eerst zijn regenboogtrui showen, want hij rijdt mee bij de beloften. Zondag in Namen staat de Nederlander wel aan de start bij de profs, want er is geen wedstrijd voor beloften.

Kastelijn maakt rentree in Herentals

Ook Yara Kastelijn, die bij Fenix-Deceuninck rijdt, rijdt in Herentals haar eerste veldrit van het seizoen. In oktober kampte Kastelijn nog met gevolgen van hersenschudding, als gevolg van valpartijen op de weg. Nu is ze dus weer fit.

Kastelijn maakte ook indruk op de weg met een negende plaats in de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race. In de Vuelta werd Kastelijn tweede en derde in een bergrit en werd ze ook achtste in het eindklassement.