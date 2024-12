Belg van het Jaar? Journalist geeft de echte reden waarom Evenepoel koerst

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het jaar 2024 zit er bijna op. Dan is het weer tijd om allerlei lijstjes op te maken en prijzen uit te delen.

Enkele wielerprijzen voor 2024 zijn al uitgedeeld. Zo won Remco Evenepoel de Flandrien en de Kristallen Fiets al. En er zijn nog verkiezingen waarvoor hij in aanmerking komt.

Zo komt hij ook in aanmerking om de titel van Belg van het Jaar te krijgen. Die verkiezing wordt georganiseerd door Het Laatste Nieuws.

Als er iemand is in ons land die weet wat verkiezingen inhouden, dan is het wel VTM-journalist Freek Braeckman. Hij volgt alles op de voet en kan dus als geen ander zeggen wie met de prijs van Belg van het Jaar kan gaan lopen.

Het profiel van de mogelijke winnaar is duidelijk voor Braeckman. “Elke Belg die de angst en negativiteit in iets positiefs heeft omgezet”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Hij komt uit bij onze beste wielrenner van 2024. “Remco Evenepoel is zo iemand. Hij valt, staat weer op en wordt olympisch kampioen. Remco rijdt om te winnen, niet om óns te plezieren, maar dat doet hij en passant wél, met zijn guitigheid en humor.”