Eindelijk! Mathieu van der Poel maakt programma voor cross bekend

Mathieu van der Poel komt deze winter elf keer in actie in het veldrijden. Hij zal de eerste keer crossen op 22 december in Zonhoven.

Ook het WK in het Franse Liévin staat op het programma van de Nederlander. In totaal zijn er ook vier confrontaties met Wout van Aert voorzien. Dat gebeurt in Mol, Loenhout, Dendermonde en Maasmechelen.

Dat Van der Poel voor 11 wedstrijden kiest is wel heel mooi meegenomen voor de crossfans. Eerst ging immers het gerucht dat hij slechts drie keer zou crossen.

Net als Wout van Aert is Mathieu van der Poel bezeten door de cross. Hij blijft het elk jaar heel graag doen, ook al telt het mee als voorbereiding op het voorjaar.

Hieronder vind je het lijstje met alle crossen waaraan Van der Poel zal deelnemen. Dat is wel onder voorbehoud, lastminute wijzigingen zijn nog altijd mogelijk.

