Wat scheelde er? Mathieu van der Poel legt uit waarom we zooooo lang moesten wachten op zijn crossprogramma

De kogel is door de kerk. Alpecin-Deceuninck heeft de 11 veldritten bekendgemaakt waar Mathieu van der Poel aan zal deelnemen.

11 crossen, dat zijn er een pak meer dan iedereen verwacht had. Mathieu van der Poel maakte zijn crossprogramma bekend: Hij start op zondag 22 december in Zonhoven en eindigt op zondag 2 februari met het WK in het Franse Liévin.

“Ik heb er even over moeten nadenken”, zegt Van der Poel in een mededeling van Alpecin-Deceuninck. “Na overleg met het het team heb ik gekozen voor een solide programma van races. Een meer compact programma, met bijvoorbeeld twee Wereldbekermanches en het WK, was een andere optie, maar ik denk dat het meer zin heeft om een uitgebreid pakket van wedstrijden te doen.”

Benidorm laat hij dan wel weer links liggen. “We pakken het deze winter iets anders aan. Vorig jaar begon ik het seizoen in topvorm, maar het WK was qua gevoel niet mijn allerbeste wedstrijd van het seizoen. Nu proberen we echt te pieken naar het WK door ons te focussen op specifieke voorbereidingen tijdens een trainingskamp.”

Het WK winnen is het grote doel van de Nederlander. “Het is het enige wat ik nog echt wil bereiken in het veldrijden: dit unieke record van Erik De Vlaeminck”, aldus Van der Poel. “Die ambitie is de drijvende kracht voor het komende veldritseizoen.”

“Het wereldkampioenschap in Liévin is het enige echte doel, hoewel ik in alle andere wedstrijden waaraan ik deelneem ook hoop te strijden voor de overwinning. Maar we zullen zien hoe ik het doe in de eerste weken. Zoals ik al zei, de piek zal dit jaar wat later zijn.”