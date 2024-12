🎥 Merijn Zeeman spreekt vol lof over Wout van Aert: "Dat maakt hem echt heel speciaal"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert rijdt nu zes jaar bij Visma-Lease a Bike en is er een van de boegbeelden. Afscheidnemend sportief directeur Merijn Zeeman steekt nog eens de loftrompet af over Van Aert.

Sinds 1 december is Merijn Zeeman geen sportief directeur meer van Visma-Lease a Bike maar is hij aan de slag bij voetbalclub AZ als Algemeen Directeur. De Nederlandse wielerploeg heeft afscheid genomen van Zeeman met een terugblik op de successen.

En daar is Wout van Aert natuurlijk een groot onderdeel van, hij rijdt sinds 2019 voor de Nederlandse ploeg. Zeeman is dan ook bijzonder lovend over Van Aert. "Wout heeft alles wat een echte leider nodig heeft."

Zeeman spreekt vol lof over Van Aert

"Hij geeft het goede voorbeeld en wint de grootste koersen die er zijn. Hij doet erg speciale dingen op een fiets. Voor mij is hij nu al één van de beste wielrenners uit de geschiedenis van het wielrennen", houdt Zeeman zich niet in.

"Ik vind hem echt speciaal door de persoon die hij is. Hij weet hoe belangrijk het is om een hechte band te hebben binnen de ploeg en is iemand die waarden en normen enorm respecteert. Ik zal waarschijnlijk nooit meer samenwerken met een kampioen zoals hij."

Ook Van Aert kwam met een dankwoordje voor Zeeman. "Ik heb van jou vooral geleerd om niet enkel te genieten van succes op zich, maar ook de weg er naartoe. Sinds ik dat inzicht heb gekregen ben ik nog beter gaan presteren."