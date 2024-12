Analisten raden pure crossers aan niet wakker te liggen van Van Aert: "Van der Poel gaat alles wegvegen"

Weldra mogen we ons opnieuw opmaken voor de grote Van der Poel-show. De pure crossers prenten zich maar beter in dat hij binnenkort de prijzen komt opeisen, veel meer nog dan Van Aert.

Uiteraard is de bekendmaking van het programma van Mathieu van der Poel op gejuicht onthaald bij zowat iedereen die het veldrijden een warm hart toedraagt. De Nederlander zal in elf crossen present tekenen. "Dat is een hele boterham, hé", glundert Paul Herygers bij Sporza. "We zijn daar zeer tevreden mee. Kei goed nieuws."

De vraag is ook hoe de waardeverhoudingen er zullen uitzien eens Van Aert en Van der Poel weer hun intrede maken in de cross. "Ik denk dat Wout van Aert in het begin nog normaal gaat doen. Hij zou verslaanbaar kunnen zijn, omdat hij geblesseerd is geweest en een andere strategie hanteert dan Van der Poel. Na een tijdje kan het ook zijn dat Van Aert zijn vinger opsteekt en dan slinken de kansen voor de anderen."

Van der Poel zal weinig weggeven

Die 'anderen', dat zijn dan de pure crossers die al verschillende maanden aan de slag zijn. Ze zullen binnenkort dus niet enkel met Van Aert maar ook met Van der Poel rekening moeten houden. "Van der Poel geeft weinig weg", geeft Herygers hen meteen ook een bittere dosis realiteit. Dat is iets wat ze nu eenmaal zullen moeten aanvaarden.

Een gelijkaardig geluid is te horen bij Erwin Vervecken. "Of ik uitkijk naar de intrede naar Wout en Mathieu? Ja, ik ben altijd benieuwd hoe hun niveau zal zijn tegenover de mannen die al een heel seizoen bezig zijn. Die hebben nu ook even een break achter de rug, door het wegvallen van Sardinië. Bij Wout zullen we het moeten afwachten, maar van een Mathieu op niveau weet je: hij gaat alles wegvegen."

Van der Poel vs Van Aert in Mol

Nog iets meer dan een week is het aftellen. Op zondag 22 december maakt Van der Poel zijn rentrée in Zonhoven. Een dag later kijkt hij Wout van Aert in de ogen in Mol.