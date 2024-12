Na maanden van geruchten: CEO Red Bull-BORA-hansgrohe spreekt klare taal over het verhaal met Remco Evenepoel

Maandenlang waren er vele geruchten over een overstap van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Die is er uiteindelijk niet gekomen.

De belangstelling van die ploeg in Remco Evenepoel is niet nieuw. Omdat ook Red Bull meedoet aan het project, zijn er meer financiële middelen vrijgekomen. Dat is mogelijk een reden waarom er weer heel wat uitdrukkelijke geruchten waren in de loop van 2024 die Evenepoel in verband brachten met Red Bull-BORA-hansgrohe. Tot een overeenkomst is het niet gekomen.

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft vandaag zijn mediadag in Mallorca gehouden. VTM Nieuws was ter plekke en vroeg CEO Ralph Denk naar wat er nu juist speelde. "Eerst en vooral moet ik vermelden dat Remco Evenepoel het tijdens het WK heel duidelijk gemaakt heeft dat hij wilde blijven waar hij is", haalt hij een belangrijk moment in de hele saga aan.

Jaren geleden gesprek tussen Lefevere en Denk

Denk legt meteen ook de link met de reeds eerder getoonde interesse in Evenepoel. "Ik denk dat het een verhaal is van vele jaren geleden, toen ik een gesprek had met Patrick Lefevere over Remco. Nu zijn die geruchten weer naar boven gekomen. Hij heeft een contract en hij was bereid om te blijven." Dat contract loopt pas af op het einde van 2026.

Om Evenepoel naar Red Bull te krijgen, moest er dus sprake zijn van een contractverbreking. Daar maakte Denk zich geen illusies over, voornamelijk door de intenties van Evenepoel. "Vanuit zijn standpunt waren er geen veranderingen gepland. Dat is het echte verhaal." Denk meent dus dat er verder niets aan de hand was tussen de betrokken partijen.

Evenepoel heeft geweldige persoonlijkheid

Evenepoel blijft wel een interessante renner voor de toekomst. "Remco heeft een geweldige persoonlijkheid. Hij zou ook goed bij onze ploeg passen, maar hij heeft op het WK heel erg duidelijk gemaakt waar hij zijn toekomst zag."