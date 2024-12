Waarom duurde het zo lang? Vader Adrie geeft uitleg over crossprogramma van Mathieu van der Poel

Het heeft lang geduurd, maar Mathieu van der Poel heeft eindelijk zijn crossprogramma bekendgemaakt. Vader Adrie van der Poel velt zijn oordeel over het programma van zijn zoon.

Al sinds het begin van het nieuwe crossseizoen werd er gespeculeerd over het crossprogramma van Mathieu van der Poel. Sinds vrijdag is het wachten eindelijk voorbij, Van der Poel gaat elf keer crossen in ruim een maand tijd.

De wereldkampioen veldrijden duikt over ruim een week in Zonhoven (22 december) al voor het eerst het veld in. Dat het lang duurde vooraleer het programma van Van der Poel er was, is volgens vader Adrie niet meer dan logisch.

Crossprogramma van Mathieu van der Poel is logisch

"Dat heeft ook te maken met zijn trainingsniveau. Wanneer voelt hij zich klaar en wanneer niet? Wat wil de ploeg? Wat wil hij? Wat komt het beste uit? Er zijn heel veel factoren die meespelen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Die factoren kan de ploeg nu ook veel beter inschatten dan een maand geleden. En er had dan ook nog heel wat kunnen gebeuren. Daarom werd het programma van Mathieu van der Poel pas kort voordat hij begint met crossen bekendgemaakt.

"Voor pakweg 70 procent zou ik net hetzelfde gedaan hebben. Het is gewoon mooi uitgebalanceerd. Het is regelmatig een dag cross, een dag rust, en dan hoef je tussendoor weinig bij te trainen", stelt Adrie van der Poel nog.