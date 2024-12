Flashback naar wegrit op Olympische Spelen: "Weet je wat Evenepoel de dag voordien zei?"

De Olympische Spelen in Parijs werden een ongelofelijk succes voor Remco Evenepoel. Het mooiste is dat hij vooraf alles voorspeld had.

Remco Evenepoel voelde zich heel goed in zijn vel in Parijs. Hij won eerst goud in het tijdrijden. Op een middag stond de verkenning van de wegrit op de agenda, maar Evenepoel wou eerst nog naar de hockey gaan kijken, zo vertelt verzorger David Geeroms.

“Remco had aan Wout van Aert en zijn andere ploegmaats gevraagd of zij wilden meegaan, maar iedereen paste. Maar hij wilde per se naar die wedstrijd, omdat hij enkele Red Lions kent en hij die afleiding nodig had”, klinkt het in Knack.

Geeroms ging dan maar mee. Na de middag volgde de verkenning van de wegrit. “David, mijn benen zijn nog beter dan in de tijdrit”, zei Evenepoel aan Geeroms.

En de dag erna, een dag voor de wegrit, was het beter. “Morgen ga ik mij nog eens amuseren. Niet aanvallen op de helling van Montmartre, wel op een plaats waar niemand het verwacht. En als ik alleen aankom, ga ik iets met mijn fiets doen.”

Geeroms droeg hem op om dat pas na de finish te doen. “Fantastisch om dan te zien hoe Remco zijn plan perfect uitvoerde. En hoe hij aan de aankomst van zijn fiets stapte, die voor zich zette en de armen spreidde, met de Eiffeltoren op de achtergrond. En daadwerkelijk voorbij de eindstreep. Hij had goed geluisterd.”