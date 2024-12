Toon Aerts heeft wat te zeggen over zijn hoogdagen tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel

De carrière van Toon Aerts is al een rollercoaster geweest. Enkele duels met Van Aert en Van der Poel zullen voor altijd bijblijven.

Binnenkort zijn ze er ook weer bij in de cross en kan het misschien tot nieuwe duels komen. Dan zal Toon Aerts wel zijn topniveau moeten bereiken. Het is dus een goed moment om zijn hoogdagen nog eens voor de geest te halen en de meest memorabele gevechten tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op te rakelen.

Die speelden zich af in 2019. Op het BK in Kruibeke gaf Aerts Van Aert het nakijken en smeerde hij hem meer dan 50 seconden aan. De Zondag vroeg zich af of Aerts zijn huidige conditie kan vergelijken met die van die dag. "Dat BK viel in januari. Nu zitten we in december. Ik denk dat ik op hetzelfde niveau van toen in december zit. De komende weken ga ik nog beter worden."

Optimistische Toon Aerts

De veldrijder van Deschacht-Hens-Maes kijkt dus met optimisme naar de korte termijn. Dat is veelbelovend voor het einde van 2024 en het begin van 2025. Rond de jaarwisseling is het altijd één van de belangrijkste periodes in het veldritseizoen. "Ik zit op schema voor de kerstperiode en de kampioenschappen. Er zit nog wat marge op, voel ik."

Beginnen maar met de Wereldbekermanche in Namen van deze namiddag. Aan de Citadel kende Aerts alweer in 2019 een topdag. "Ik heb er al vaak heel goed gepresteerd. Eén keer vocht ik een heroïsch duel uit met Mathieu van der Poel. Eerst reed ik van hem weg, maar daarna kwam ik ten val en uiteindelijk raakte ik zelfs onderkoeld. Ik heb toen mijn ribben gebroken."

Aerts wil Namen op zijn palmares

Ondanks de afloop blikt Aerts tevreden terug op die dag. "Hoewel ik niet won, was dat volgens mij één van mijn mooiste dagen op de fiets. Ooit wil ik Namen op mijn palmares."