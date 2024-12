📷 Na alweer een teleurstellende prestatie: Thibau Nys vertrekt met de noorderzon

Thibau Nys heeft in Namen geen einde kunnen maken aan zijn lastige periode. De Europese kampioen kende pech en eindigde alweer buiten de top tien.

Na zijn veertiende plaats in Hamme, een twaalfde plaats in Antwerpen en een opgave in Dublin hoopte Thibau Nys op een betere prestatie in Namen. En dat na een stage van zo'n twee weken in Spanje, onder meer met Lidl-Trek.

Nys had Sardinië niet op zijn planning staan en merkte dus niets van de afgelasting van die cross. Maar ook in Namen zat het niet mee voor de Europese kampioen, hij reed in het begin van de wedstrijd twee keer lek.

Het werd een lange achtervolging voor Nys en raakte nooit meer helemaal vooraan. De Europese kampioen kwam uiteindelijk als elfde over de streep, op net geen twee minuten van winnaar Michael Vanthourenhout.

Nys opnieuw naar Spanje

Na zijn stage in Spanje keerde Nys zaterdagochtend terug naar België, nog geen 48u later zat hij alweer op het vliegtuig richting de zon. Dat deelde de Europese kampioen zondagavond nog op zijn sociale media.

Dit weekend staat Thibau Nys weer twee keer aan de start, zaterdag in Hulst en zondag in Zonhoven. Dit jaar komt Nys ook nog aan de start in Gavere (26/12), Loenhout (27/12) en in Diegem (30/12).