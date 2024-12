Bart Wellens vreest voor het slechtste scenario met zijn kopman Gerben Kuypers

Zit het seizoen van Gerben Kuypers er al op? Na een val in Namen moest Kuypers opgeven met een sleutelbeenbreuk, waarvoor hij al onder het mes ging.

Gerben Kuypers en Witse Meeussen moesten zondag in Namen opgeven na een zware valpartij. De twee jonge Belgen braken hun sleutelbeen, Kuypers ging zondagavond nog onder het mes in het ziekenhuis van Herentals.

Zijn ploegleider Bart Wellens baalt. "Heel jammer. Er kwam een belangrijke periode aan en Gerben was net terug van stage. Hij liet in Namen toch al zien dat hij in orde was en dat voelde hij zelf ook", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Wellens vreest voor einde seizoen van Kuypers

Voor Kuypers is het niet de eerste keer dat hij zijn sleutelbeen breekt. De vorige keer zat Kuypers volgens Wellens na een maand weer op de fiets, maar dat is nog niet hetzelfde als opnieuw in wedstrijden crossen.

De drukke kerstperiode en het Belgisch kampioenschap op 12 januari in Heusden-Zolder, daar mag Kuypers al zeker een kruis over maken. Maar Wellens vreest dat het verdict nog zwaarder zou kunnen zijn.

"Als het conditieverlies meevalt, kan hij misschien nog het WK rijden, al weten we ook dat de plaatsjes duur zijn in België. Voor hetzelfde geld zit zijn crossseizoen er al op." Ook vorig seizoen miste Kuypers een deel van het seizoen, toen door ziekte.