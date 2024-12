"Dan al terug": Dokter schept duidelijkheid over snelle terugkeer na sleutelbeenbreuk

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Gerben Kuypers maakte een stevige val tijdens de Wereldbekercross in Namen. Daarbij liep hij een sleutelbeenbreuk op.

Team Charles Liégois Roastery CX bevestigt dat het veldritseizoen van Gerben Kuypers erop zit, nadat hij zondag geopereerd werd voor een sleutelbeenbreuk.

“Na het trainingskamp met de wegploeg Intermarché-Wanty in Alicante kwam ik met een zeer goed gevoel aan de start van de Wereldbekercross in Namen”, zegt Kuypers in een officieel statement van de ploeg.

De wedstrijd in Namen was heel belangrijk voor de Waalse hoofdsponsor. Halfweg de koers kwam hij echter ten val. “Na de wedstrijd ben ik meteen met onze ploegleider Bart Wellens naar het AZ Herentals vertrokken, waar ik dankzij de goede opvolging van het medische team van Intermarché-Wanty al vier uur na mijn valpartij geopereerd kon worden.”

Dat verliep allemaal zonder problemen. Nu is het tijd om te revalideren. Ook vorige winter zat Kuypers geblesseerd aan de kant. “Maar ik wil het relativeren, ik wil mijn focus verleggen naar mijn wegseizoen met het World Team, waarvoor ik ook een mooie ambitie koester.”

De ploegdokter is alvast duidelijk over de terugkeer. “Hij zal een week rust inbouwen, waarna hij progressief op de rollen zal kunnen beginnen te trainen”, gaf teamdokter Gerald Ackerl mee.

“Kuypers zal dus helaas een punt achter zijn veldritseizoen met Charles Liégeois Roastery CX moeten zetten, maar we verwachten dat hij voldoende hersteld zal zijn om in januari aan te sluiten bij de volgende stage met het World Team in Alicante.”