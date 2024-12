Ruben Van Gucht bekent of hij kerst en nieuw in België of Kroatië doorbrengt

Presentator Ruben Van Gucht wordt met argusogen gevolgd. Vooral zijn bijzondere relatiestatus zorgt voor de nodige aandacht.

Ruben Van Gucht is gehuwd met de Kroatische ex-topatlete Blanka Vlasic. Met Mondo hebben de twee samen een zoontje. Zij woont in Kroatië, maar Van Gucht vertoeft zo goed als altijd in ons land. De twee hebben een open huwelijk en daar profiteert het tv-gezicht maar al te graag van.

Op die situatie kwam na het bezoek aan Het Huis ontzettend veel kritiek, maar heel wat mensen begrepen ook hoe het leven van Van Gucht eruitziet. De presentator trekt het zich allemaal niet aan en doet zijn ding.

HUMO vroeg Van Gucht of hij de feestdagen in België of Kroatië doorbrengt. “Daar gooit mijn drukke werkagenda vaak roet in het eten”, klinkt het. “De voorbije jaren heb ik door het veldrijden niet veel van de feestdagen meegekregen.”

Deze keer loopt het wel iets anders. “Dit jaar heb ik me tussen de bedrijven door wel aangemeld voor de familiefeesten in België. Dat is bij ons altijd een heel gebeuren omdat zowel mijn moeder als mijn vader een grote familie heeft: op beide feesten zullen zo'n vijftig à zestig mensen aanwezig zijn.”

Niet bij vrouw en kind dus met kerst, dat doet hij voor de feestdagen. “Eerst reis ik nog naar Split, en waarschijnlijk in januari nog een keer. Blanka heeft ook het plan opgevat om begin volgend jaar naar België te komen, ze wil graag dat Mondo ons land ziet en zijn neefjes hier leert kennen.”