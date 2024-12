Visma Lease a Bike doet mysterieuze uitspraken over crosskalender van Wout van Aert

Wout van Aert zal normaal zes crossen rijden deze winter. Al blijkt er nog een andere optie te zijn.

Op 23 december zien we Wout van Aert in Mol voor het eerst deze winter een cross rijden. Daarna volgen er nog vijf. Eén ding leek alvast zeker: het WK in het Noord-Franse Liévin staat niet op het lijstje van onze landgenoot. Nochtans ligt dat dicht bij zijn laatste crossen.

“De keuzes over welke crossen hij gaat rijden zijn voornamelijk zelf door Wout gemaakt”, zegt ploegleider Jan Boven aan Indeleiderstrui. “Hij heeft gekeken wat sportief het beste is qua arbeid en rust, in zijn opbouw richting de klassiekers op de weg. Want daar liggen uiteindelijk de hoofddoelen voor Wout.”

De verwachtingen zijn laag, door de valpartij in de Vuelta. “Hij was zwaar geblesseerd en heeft heel lang niet kunnen fietsen. De enige verwachtingen zijn fun hebben, iets leuks doen en plezier hebben.”

Al is Van Aert wel een winnaar en zou het WK plots toch nog mogelijk zijn. “Misschien ligt dat nog steeds op tafel, je weet dat nooit. We kunnen altijd de programma’s nog aanpassen”, doet Boven nogal mistig.

“Uiteindelijk reken je terug, ten opzichte van zijn keuzes vorig seizoen. Toen heeft hij het weekend van Hoogerheide al niet meer meegedaan, maar nu begint zijn wegseizoen ook ietsje later. En na de cross moet je toch ook nog ergens een kleine break hebben.”