Duimen maar dat het op tijd goed komt: Wout van Aert blijft er aan werken en gaat ook een bepaalde discussie aan

De tijd begint te tikken voor Wout van Aert. Een kleine week voor zijn terugkeer blijft hij werken aan datgene wat hem lang weghield van de cross.

Ondertussen weten we reeds dat Van Aert zes crossen gaat rijden. Het heeft wel nog behoorlijk lang geduurd eer hij met zijn veldritprogramma naar buiten kwam. In de loop van zijn herstelperiode liet Visma-Lease a Bike wel weten dat hij met een loopachterstand kampte. Allicht zullen we nooit weten in welke mate dat zijn plannen beïnvloed heeft.

In elk geval spreekt het wel voor zich dat je zonder kniepijn moet kunnen lopen om je kansen in het veldrijden volwaardig te kunnen verdedigen. Daarom werd ook gecommuniceerd dat Van Aert aan zijn loopachterstand zou werken. Hij heeft in elk geval woord gehouden. Af en toe zagen we bij zijn Strava-activiteiten ook een looptocht opduiken.

Van Aert doet aan hardlopen in Oliva

Dat is ook recent het geval. Van Aert is in de buurt van Oliva, een Spaanse gemeente in de regio van Valencia, gaan hardlopen. Het is een looptocht geworden van iets meer dan zeven kilometer. Hij werd hierbij vergezeld door Tiesj Benoot, Eduardo Affini, Maarten Wynants en Vincent Laporte. Voor alle duidelijkheid: die laatste is een Nederlandse data-analist.

Van Aert heeft er net geen 35 minuten over gedaan om zijn looptocht af te werken. Er werd op Strava ook nog duchtig gediscussieerd over het traject dat hij en zijn metgezellen hadden afgewerkt. "Lelijk rondje", vond Maarten Wynants. "Mijn route is beter", reageerde Van Aert cynisch, met een emoji die duidelijk maakte dat hij het niet meende.

Van Aert moet duimen dat achterstand weg is

Voor ze aan een volgende looptocht beginnen, kunnen ze misschien beter eerst samenzitten om hun route te bepalen. In elk geval hopen we dat bij de eerste veldrit van Wout in Mol zijn loopachterstand volledig weggewerkt is.