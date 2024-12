Ervaring aan de zijde van Wout van Aert zal voor altijd bijblijven: "Niet alledaags, dat was natuurlijk bijzonder moment"

Plots een ervaring op het hoogste niveau mogen beleven aan de zijde van Wout van Aert: daar sta je als nieuwe naam in de wielerwereld wel even van te kijken. Het is wat Bart Lemmen dit jaar meemaakte in de Tour.

De voormalige militair groeide in geen tijd uit tot een waardevolle pion bij Visma-Lease a Bike. Op de site van zijn ploeg vertelt de Nederlander over de aanloop naar de Tour. "Ik zat thuis op de bank toen Grischa Niermann belde dat ik de beoogde vervanger zou zijn als Sepp Kuss niet tijdig fit zou geraken. Een week later zat ik op precies diezelfde bank toen Grischa opnieuw belde dat ik inderdaad naar de Tour zou gaan."

Dat had hij zich in het begin van het jaar natuurlijk niet kunnen inbeelden. "Dat was natuurlijk een bijzonder moment. Ik heb echt wel kunnen genieten van drie weken rondrijden op het allerhoogste niveau, maar ik vergat niet dat ik elke dag opnieuw gefocust moest zijn. Ik kneep mezelf echt wel eens in mijn arm en besefte dan hoe bijzonder het was wat er allemaal gebeurde, maar uiteindelijk moest ik toch vooral hard fietsen."

Tour-deelname voor Lemmen niet alledaags

Daar komt het altijd op neer, ook in de Tour. "De hartverwarmende reacties die ik kreeg vanuit mijn omgeving deden me echter wel degelijk beseffen dat het niet alledaags is waarmee ik bezig was. Tijdens de vierde etappe beklommen we de Col du Galibier. Bijna over de top realiseerde ik me dat ik in 2016 met mijn vrouw Nienke daar ook heb gefietst op onze vakantie."

Lemmen had toen nog nooit een wedstrijd gereden. Niemand die toen had kunnen denken dat hij ooit nog de Galibier zou beklimmen in de Tour. Heeft hij ook een sportief hoogtepunt overgehouden aan zijn Tour-debuut? "Ik heb er een aantal, maar het meest in het oog springende moment is dan toch de ritoverwinning van Jonas Vingegaard."

Met Van Aert in de vlucht in de rit die Campenaerts won

"De dag dat we als ploeg all-in gingen voor het geel richting Plateau de Beille én de etappe waarin Wout van Aert en ik voor de overwinning reden completeren mijn top-3", besluit Lemmen. Hij zat samen met Van Aert in de goede vlucht richting Barcelonnette. Zij zouden wel verzeild geraken in achtervolgende groepjes en Campenaerts zou de rit winnen.