Johan Bruyneel vreest ervoor: "Pidcock zal Belg meenemen van INEOS naar Q36.5"

Tom Pidcock en INEOS Grenadiers beslisten om hun samenwerking stop te zetten. De Brit gaat aan de slag bij Q36.5.

Het vertrek van Tom Pidcock was ook in de podcast The Move van Lance Armstron, Johan Bruyneel en George Hincapie het gespreksonderwerp bij uitstek.

Pidcock is het verhaal van deze transferperiode, zo vertelt Johan Bruyneel. Hij verwacht dat nog andere pionnen zijn voorbeeld zullen volgen.

“Pidcock zal zeker mensen meenemen naar Q36.5”, zegt Bruyneel. “Zijn coach is een Belg, Kurt Bogaerts, die gaat wel mee, denk ik. Die man is verantwoordelijk voor Pidcocks hele programma, dus niet alleen op de weg.”

En daar zal het niet bij blijven. “Ik verwacht ook dat er een mecanicien mee zal gaan, aangezien hij al die verschillende fietsen rijdt. En met alle respect, ik denk dat een team als Q36.5 hun staf nog kan verbeteren.”

De transfer van Pidcock moet Q36.5 hoe dan ook een boost geven. “Het moet een uitdaging voor ze zijn om jonge talenten aan te trekken, maar met Pidcock erbij zal dat makkelijker worden. Renners zullen meer aangetrokken worden door Q36.5, omdat ze een sterke leider hebben die races kan winnen. En ze mogen ook aan grotere wedstrijden deelnemen.”

Volgens Bruyneel zal de ploeg overal een wildcard krijgen als Pidcock duidelijk maakt dat hij er wil starten. En dan spreekt hij nog niet over een mogelijke deelname aan grote rondes.