Alweer een nieuw doel: pas gestopte Mark Cavendish (39) onthult zijn toekomstplannen

Mark Cavendish (39) heeft definitief een punt gezet achter zijn wielercarrière. De Brit wil nog actief blijven in de wielersport, maar dat lijkt niet bij XDS Astana te zijn.

De voorbije twee jaar had Astana maar één doel: Mark Cavendish aan een 35ste ritzege in de Tour de France helpen. In de vijfde rit van de Tour van dit jaar slaagde Cavendish daar ook in, hij klopte onder meer Jasper Philipsen in de sprint.

De afsluitende tijdrit van de Tour in Nice werd de laatste officiële wedstrijd van Cavendish, ook al reed hij nog enkele criteriums in Azië. De Brit heeft zijn fiets wel definitief aan de haak gehangen en keert niet meer terug in het peloton.

Geen toekomst meer voor Cavendish bij XDS Astana

"Ik heb natuurlijk nog een heel leven voor de boeg en ik moet nog steeds voor mijn gezin zorgen. Ik heb de ambitie om in het management van een wielerploeg te stappen. Ik ken de sport en weet hoe je een team moet opbouwen", zegt Cavendish bij The Guardian.

"Daar wil ik naartoe. Het is een opwindend vooruitzicht." Dat lijkt echter niet bij het vernieuwde XDS Astana te zijn, waar hij al een maand geen officiële functie meer bekleed heeft namens het management.

Cavendish heeft wel geen spijt dat hij gestopt is met koersen. "Er viel niks meer te bereiken als renner. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik zonder spijt afscheid heb kunnen nemen. Ik ga er op mijn manier uit, niet vanwege een blessure of een teammanager die me met pensioen wil laten gaan. Ik heb alles kunnen realiseren. Hoe fijn is dat?"