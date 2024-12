Dylan Teuns schiet met scherp op ex-ploeg Israel-Premier Tech: "Zwakke uitleg"

Na 2,5 jaar trekt Dylan Teuns de deur achter zich dicht bij Israel-Premier Tech. De 32-jarige Belg rijdt de komende twee jaar voor het Franse Cofidis.

In augustus 2022 maakte Dylan Teuns een opvallende en onmiddellijke overstap van Bahrain Victorious naar Israel-Premier Tech. Winnen lukte voor Teuns niet, maar hij zette wel enkele mooie resultaten neer.

Dit jaar werd Teuns achtste in de Ronde van Vlaanderen, tweede in de Brabantse Pijl en 15de in Luik-Bastenaken-Luik. In de Dauphiné werd Teuns ook zesde in de tweede rit, maar een selectie voor de Tour kreeg hij niet.

Teuns verlaat Israel-Premier Tech

"De ploeg besliste om een sprinter (Ackermann) mee te nemen en die had enkele renners in steun nodig. Daardoor kwam ik in de weegschaal te liggen met een andere renner. Uiteindelijk mocht ik niet mee. Ik vond dat een vrij zwakke uitleg", zegt Teuns bij Sporza.

Door zijn niet-selectie besliste Teuns om andere oorden op te zoeken en Israel-Premier Tech had hem ook nog geen concreet voorstel gedaan. Al waren er niet heel veel teams die interesse toonden in Teuns.

Midden maart sprak Cofidis-manager Cédric Vasseur al eens met het management van Teuns, die er meteen een goed gevoel bij had. Uiteindelijk tekende Teuns ook een contract van twee jaar bij de Franse ploeg.