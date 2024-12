Dylan Teuns wordt tot keuze gedwongen in klassieke voorjaar: "Dat is zo jammer"

Na twee jaar bij Israel-Premier Tech rijdt Dylan Teuns vanaf 2025 voor het Franse Cofidis. Daar wil hij scoren in het klassieke voorjaar, al zit hij wel met een dilemma.

Omdat Dylan Teuns van Israel-Premier Tech dit jaar niet mee mocht naar de Tour, besloot hij om andere oorden op te zoeken. Hij vond onderdak bij Cofidis, waar hij een contract voor twee jaar ondertekende.

In de Ronde van Vlaanderen werd Teuns dit jaar achtste, hij wil in 2025 opnieuw jagen op ereplaatsen in de klassiekers. Hij begint er aan in de Omloop Het Nieuwsblad, normaal volgen daarna Kuurne-Brussel-Kuurne en de Strade Bianche.

"Maar de echte grote focus ligt op het blok van de Ronde van Vlaanderen tot en met Luik-Bastenaken-Luik. In die periode wil ik opnieuw het topniveau halen dat ik vorig jaar had in de Ronde", zegt Teuns bij Sporza.

Brabantse Pijl of Amstel Gold Race?

In zijn voorjaarsprogramma zit wel nog een knoop die Teuns moet doorhakken. In 2025 verhuist de Brabantse Pijl van woensdag naar vrijdag, omdat die plaats wordt ingenomen door de Ronde van Limburg.

"Ik ben daar geen voorstander van, want daardoor moet ik waarschijnlijk kiezen tussen de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. 2 koersen die me goed liggen. Dat is zo jammer, want er zijn maar vier klimklassiekers in het voorjaar."